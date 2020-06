Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - schwarzer Kleinwagen gesucht

L160, Gem. Breitenthal (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020 kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L160 in der Gemarkung Breitenthal. Der Geschädigte befuhr die Strecke mit seinem Fiat von Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Herrstein. Circa einen Kilometer vor der Abfahrt Breitenthal befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Strecke entgegensetzt und überfuhr dabei die mittlere Fahrstreifenbegrenzung. Der Geschädigte musste zur Verhinderung einer Kollision nach rechts ausweichen, geriet in den Grünstreifen und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Der schwarze Kleinwagen führte seine Fahrt ungehindert fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 3000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall bzw. den schwarzen Kleinwagen gesehen haben und Angaben zum Hergang und/ oder dem Fahrer tätigen können.

Hinweise werden an die PI Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.

