Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach: Schnell zum Bäcker

Hagenbach (ots)

Am 13.03.2021 um 07:10 Uhr wollte eine 63-jähige Autofahrerin mit ihrem Ford Transporter zum Bäcker in der Rheinstraße fahren. Beim Einparkten beschädigte sie einen geparkten Audi. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Halter des Audi hatte noch geschlafen und ihm musste die unangenehme Nachricht durch die Polizei überbracht werden.

