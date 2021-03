Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Billigheim (ots)

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 13.03.2021, gegen 14:45 Uhr, in Billigheim ereignete. Ein 55jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem Sportwagen die L 544 von Billgheim in Richtung Impflingen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Sein Pkw überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrzeugführer in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15000 Euro. Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Reinigung für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

