Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter gestohlen

Waldfeucht (ots)

In der Hellstraße hebelten unbekannte Personen in der Nacht zu Dienstag, 23. Juni, die Tür einer Lagerhalle auf und entwendeten aus dieser einen Fahrzeugschlüssel zu einem weißen Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Anschließend stahlen sie das Fahrzeug und entfernten sich damit in unbekannte Richtung.

