Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Vermehrt Falschgeld im Umlauf -Warnhinweis der Polizei 01.10.2020 - 06.11.2020

SingenSingen (ots)

Mehrere Fälle von Falschgeld sind seit Anfang Oktober in Singen aufgefallen. In allen Fällen wurden falsche identische 20-Euro Scheine festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der gefälschten Geldscheine und ihren Verteilern aufgenommen. Personen, die eine falsche Banknote feststellen oder sachdienliche Hinweise zu den Fällen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Konstanz, Tel. 07531 995-0, oder ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle, zu melden.

Falsche Scheine sind auf den ersten Blick zwar nur schwer als solche zu erkennen, allerdings kann man sich bei Kenntnis der Sicherheitsmerkmale echter Euro-Noten vor diesen Fälschungen schützen. Zum Schutz vor Falschgeld und um den Tätern das Handwerk zu legen rät die Polizei daher:

- Informieren Sie sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten

- Überprüfen Sie die Geldscheine, bevor Sie sie entgegennehmen

- Stecken Sie verdächtige Geldscheine in einen Umschlag und übergeben sie diesen zur Spurensicherung der Polizei

- Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen, deren Begleitpersonen sowie benutzte Fahrzeuge genau ein

- Informieren Sie unverzüglich die Polizei und teilen Sie Ihre Beobachtungen mit

Weitere Tipps zum Schutz vor Falschgeld und den Euro-Sicherheitsmerkmalen finden Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Falschgeld/falschgeld.html oder www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell