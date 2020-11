Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Mit dem Radlader parkendes Auto beschädigt (07.11.2020)

EigeltingenEigeltingen (ots)

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.00 Uhr in der Straße "Zum Kuckuckstein" entstanden. Ein 74-jähriger Fahrer eines Radladers prallte mit der Schaufel gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Hierdurch zerstörte die Schaufel die Heckscheibe und die Heckklappe, zudem wurde der Skoda auf den davor abgestellten BMW geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

