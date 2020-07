Polizei Hagen

POL-HA: 12-jähriger Letmather Junge vermisst

Hagen (ots)

Ein 12-jähriger Junge war am heutigen Morgen (04.07.2020), gegen 10 Uhr, in Begleitung seines Vaters, in Hagen Hohenlimburg an der Polizeiwache in der Freiheitsstraße, um gemeinsam einen dortigen Frisör aufzusuchen. Der Vater ging nur kurz in ein dort ansässiges Geldinstitut und der Junge verblieb am Parkplatz. Als er kurze Zeit später am Auto ankam, war der Junge weg. Die Polizei sucht nun u.a. mit einem Mantrailerhund nach dem 12-Jährigen. Der Hund konnte die Spur bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen. Von hier gehen die Buliniien 534 und 538 in Richtung Boele und Obernahmer. Da sich hier die Spur verliert, fragt die Polizei: Wer hat am heutigen Morgen, kurz nach 10 Uhr, den im Folgenden beschriebenen Jungen an der dortigen Haltestelle gesehen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben?

Personenbeschreibung: schlanke Statur, dunkler Teint, schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe.

Hinweise an die Polizei werden unter der Notrufnummer 110 erbeten.(ts)

