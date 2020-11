Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Kalkofen, Lkrs. KN) Unerlaubte Tanzveranstaltung - Verstoß CoronaVO (07.11.2020)

Hohenfels-KalkofenHohenfels-Kalkofen (ots)

Über einen Zeugen wurde der Polizei am Samstag gegen 16 Uhr erhöhter Personenverkehr beim Schloss Hohenfels mitgeteilt. Bei der Überprüfung stellten Beamte des Polizeireviers Stockach fest, dass zuvor im großen Saal des Schlosses eine Multiplikatoren-Schulung/Tanzveranstaltung abgehalten worden war. Die Verantwortlichen konnten keine Teilnehmerliste vorweisen. Derzeit wird von rund 25 Teilnehmern ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an, anschließend erfolgt eine Anzeige an die Stadt Stockach.

