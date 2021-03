Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag - Private Auslobung nach Zerstörung einer Statue im Stadtpark Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits veröffentlicht, zerstörten unbekannte Täter in der Nacht zum 12.12.2020 die Statue im Stadtpark, Neuengrodener Weg, in Höhe der Zuwegung zum Bootshaus. Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4791997 Inzwischen wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. In Ergänzung zu der bereits veröffentlichten Pressemitteilung kann die Polizei folgende weitere Auskünfte geben: Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird die Tatzeit auf den 12.12.2020 von 00.39 Uhr bis 00.55 Uhr eingegrenzt. Aufgrund von Zeugenhinweisen sucht die Polizei gezielt nach zwei Personen, die mit einer Musikbox in dem Tatzeitraum den Tatort passiert haben. Hinweise sind an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu richten.

