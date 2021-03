Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere internistische Vorfälle am Bahnhofsvorplatz

Koblenz (ots)

Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Koblenz kam es zu mehreren, internistischen Notfällen. Derzeit sind dort Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Drei Personen wurden notärztlich versorgt, zwei davon mussten anschließend in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert werden. Über die Ursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

