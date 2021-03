Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Einbruchsdiebstähle in Varel - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Zu gleich mehreren Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht zum Mittwoch in Varel. Im Tatzeitraum vom 16.03.2021, gegen 22:30 Uhr, und 17.03.2021, gegen 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt sieben Objekte ein. Tatbetroffen waren ein Rechtsanwaltsbüro in der Nebsallee, eine Arztpraxis im Bleichpfad, ein Physiotherapiezentrum in der Lange Straße und vier Praxen in einem Gebäude in der Neumarktstr. in Varel. In allen Fällen erbeuteten die Täter lediglich kleinere Bargeldbeträge. Die Spurensicherung am Tatort wurde unterstützt von speziell geschulten Polizeibeamten aus Wilhelmshaven. Der Schadensunfang ist bis dato nicht erhoben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

