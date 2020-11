Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht in Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei ermittelt zwei Heranwachsende ohne Führerschein als Täter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28./29. November), gegen 23:43 Uhr, beobachteten zwei Zeugen einen Pkw, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Dr.- Gottfried-Cremer-Allee auf die Kölner Straße einbog. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem, am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Kurz darauf setzte der Pkw zurück und beabsichtigte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Dabei kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen weiteren geparkten Pkw. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, fuhr der Pkw davon. An der Halteranschrift des flüchtigen Pkw wurden die 57-jährige Halterin, ihr 18-jähriger Sohn und ein 19-jähriger Freund des Sohnes angetroffen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass zunächst der 18-Jährige beide Unfälle verursacht hatte. Anschließend tauschten die Fahrzeuginsassen die Plätze und der 19-Jährige fuhr das beschädigte Fahrzeug nach Hause. Beide Fahrer konnten keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Das Resultat einer 10-minütigen Spritztour ohne Erlaubnis der Fahrzeughalterin sind drei beschädigte Pkw mit einem Gesamtschaden von mehreren 1.000,- Euro und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (jd)

