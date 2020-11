Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis

Alkoholisierter 71-jähriger Autofahrer hinterlässt Schneise im Buschwerk

Am frühen Sonntagmorgen (29. November) befuhr der Autofahrer gegen 3 Uhr die Straße Zum Herrengarten. Er beabsichtigte nach rechts in die Rosenstraße einzubiegen. Nach eigenen Angaben verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in ein Gebüsch. Dabei überfuhr er ein Verkehrsschild. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der 71-Jähirge wurde zwecks Blutprobe mit zur Wache genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend konnte er die Wache wieder verlassen. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (mf)

