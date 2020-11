Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201127-3: Graffiti-Sprayer flüchteten - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens (24) roch auf seinem Rundgang frische Farbe und informierte seine Kollegen. Das bemerkten die Unbekannten und flüchteten.

Der 24-Jährige war gerade auf seinem Rundgang auf dem Gelände der HGK Wesseling-Mitte an der Konrad-Adenauer-Straße, als er am Donnerstagmorgen (26. November) gegen 05:00 Uhr den Geruch von frischer Farbe in seine Nase bekam. An einer dort abgestellten Bahn sah er zwei Männer, die diese mit Farbe besprühten (siehe Bild). Als der Angestellte seine Kollegen informieren wollte, flüchteten zwei Personen über die Gleise in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Einer von ihnen war 170 Zentimeter groß und mit einer blauen Nylonjacke mit Kapuze bekleidet. Er trug außerdem einen gemusterten und karierten Schal über dem Mund.

Polizeibeamte leiteten eine Fahndung ein, die keine Ergebnisse erbrachte. Am Tatort selbst hinterließen die "Künstler" ihr Handwerkszeug, nämlich eine Tasche gefüllt mit diversen Spraydosen.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Die Beamten sind unter 02233 52-0 telefonisch erreichbar. (bm)

