Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201126-6: Gestohlener Roller und gestohlenes Mofa nach Wohnungseinbruch aufgefunden - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Gegen 04:30 Uhr ist am Mittwochmorgen (25. November) ein an der Pützgasse ansässiges Ehepaar (49/52) durch laute Geräusche auf ihrem Grundstück aufgewacht. Als das Ehepaar aus dem Fenster sah, konnte es nur noch vier dunkel gekleidete Personen sehen, die das Grundstück durch ein Tor des umfriedeten Hauses verließen. Zuvor hatten sich diese Zutritt zu dem Grundstück verschafft und ein Fenster im Keller des Hauses geöffnet. Durch den Keller gelangten die Diebe in die Garage des Hauses und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel des Ehepaares. Außerdem stahlen die Tatverdächtigen ein Mofa und einen Roller. Diese konnten am Mittwochnachmittag in Brühl aufgefunden werden. Eines der Fahrzeuge wurde in einer Parkbucht im Kreuzungsbereich "Neue Bohle" und "Alte Bohle" abgestellt und durch die Beamten sichergestellt. Das andere Fahrzeug hatten die Diebe auf einem Anwohnerparkplatz "Am Ringofen" geparkt. Auch dies stellten Beamte sicher. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die Personen beim Abstellen der Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell