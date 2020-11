Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201126-4: Fußgänger verletzt zurückgelassen - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der 71-Jährige ist von dem Fahrer eines E-Bikes angefahren worden. Der Mann namens "Eckert" setzte seine Fahrt fort und wird nun von der Polizei gesucht.

Der Senior wollte am Dienstagnachmittag (24. November) um 14:45 Uhr in den Wagen seiner hilfsbereiten Nachbarin einsteigen, die ihn zu einem Termin fahren sollte. Dazu musste er um das Auto, welches auf dem Villering parkte, herum zur Beifahrerseite gehen. Dort kamen ihm ein Mann und eine Frau auf E-Bikes entgegen. Sie machten nicht mit Klingeln oder Ähnlichem auf sich aufmerksam und das Rad des Mannes stieß mit dem Senior zusammen. Dabei ist der Aufprall so heftig gewesen, dass beide Personen stürzten und Rad und Fahrer auf den 71-Jährigen fielen. Die weibliche Person war lediglich um das Fahrrad besorgt und erfragte hektisch die Personalien des Seniors, die er sodann nannte. Vom Unfallfahrer, der sich aufs E-Bike setzte und mit der Frau die Fahrt fortsetzte, vernahm der Senior lediglich den Nachnamen "Eckert" oder einen ähnlich lautenden Nachnamen.

Die Nachbarin (40) kümmerte sich um den Verletzten. Er musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet das Pärchen auf den E-Bikes sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zwecks Unfallrekonstruktion zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein Personalienaustausch von beiden Seiten ausgeführt werden muss. Ist bei einem Unfall zudem eine Person verletzt worden, sind in jedem Fall nach geleisteter Erster Hilfe noch die Rettungskräfte und auch die Polizei in Kenntnis zu setzen. Außerdem haben alle Beteiligten eine Auskunfts-, Warte- und Hilfeleistungspflicht, da ansonsten Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gemäß §142 StGB und Unterlassener Hilfeleistung gemäß §323c StGB drohen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell