Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201127-4: Postkasten aufgebrochen - Wesseling

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte öffneten gewaltsam einen klassischen Postlagerkasten und entwendeten die darin befindlichen Postsendungen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (25. November) 15:30 Uhr und Donnerstag (26. November) 10:30 Uhr brachen unbekannte den Postkasten auf dem Schützenweg in der Nähe des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums auf. Daraus entnahmen die Täter Postsendungen, Pakete und Zeitungen. Bei einer Absuche im Umfeld fanden Polizeibeamte auf dem Verbindungsweg zur Friedensstraße an den angrenzenden Gärten der Reihenhäuser diverse Briefe und Reste von Paketverpackungen.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben machen zum mit Lärm verbundenen Aufbruch des Postkastens oder Hinweise zu den Tätern geben? Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 erreichbar. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell