Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am 18.03.2021, zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, mit seinem Kraftfahrtzeug in der Menkestraße, Schortens, beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, blauen Pkw, Hyundai, Modell: i 30, wodurch der linke Außenspiegel stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schortens unter der Tel.-Nr.: 04461-9849390 zu melden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell