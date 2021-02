Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim/B500 - Fatales Überholmanöver!

Offenburg (ots)

Durch einen fatalen Fahrfehler kollidierte am Freitagabend der Führer eines BMW auf der B500 mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 46jährige Unfallverursacher aus Rheinmünster war mit seinem Fahrzeug in Richtung Iffezheim unterwegs, als er während eines Überholmanövers mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß, welches mit zwei Personen besetzt war. Alle Unfallbeteiligte wurden durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme nur halbseitig passierbar - während der Bergung der Fahrzeuge musste die B500 jedoch komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 22.30 Uhr. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

