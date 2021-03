Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Die Polizei Zell sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw

Zell (Mosel) (ots)

Am heutigen Montag, 01.03.2021, in der Zeit von 15:20 bis 16:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW, der in der Straße "Corray", Höhe Hausnummer 71, abgestellt war.

Der Täter nutzte vermutlich einen spitzen Gegenstand und beschädigte den Pkw auf der Fahrerseite.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell unter Tel. 06542/9867-0 erbeten.

