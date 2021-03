Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Großlittgen (ots)

In der Zeit von Freitag, 26.02.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 01.03.2021, 07:oo Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände der Fa. Weber-Stahl, Industriegebiet Großlittgen, Zur Tuchbleich 4, zu Sachbeschädigungen in Form von Graffiti mit Farbsprühdosen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich um Mitteilung von relevanten Beobachtungen von möglichen Zeugen. Tel. 06571-9260 oder eMail piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell