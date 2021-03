Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 25.02.2021 zwischen 16:45 und 17:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka Center in Wittlich ein dort geparkter Kia Ceed vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

