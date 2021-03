Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt unter Drogeneinwirkung durch Fahranfänger

Wittlich (ots)

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 18.20 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahranfänger in Wittlich, In der Schlimt, mit seinem Pkw angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Drogeneinwirkung festgestellt, ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Cannabisprodukten. Dem Fahranfänger wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

