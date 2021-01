Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Handtaschendiebstahl

Nordhorn (ots)

Am Samstagmittag ist es beim Aldi-Markt an der Wietmarscher Straße zum Diebstahl einer Handtasche gekommen. Eine Frau war gegen 13.20 Uhr im Bereich des Fahrradständers damit beschäftigt, ihre Einkäufe in den Radtaschen zu verstauen. Währenddessen wurde ihre rote Handtasche durch einen unbekannten Mann aus dem Fahrradkorb entwendet. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Die Geschädigte verfolgte den Unbekannten bis in den Stadtteil Deegfeld, wo sie ihn dann aber aus den Augen verlor. Hinweise zu der Tat und der anschließenden Flucht nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

