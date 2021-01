Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: 4 Kanister mit Dieselkraftstoff im Wald entsorgt +++ A 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oldenburg entdeckten am Dienstag, 5. Januar 2021, gegen 10:20 Uhr, in einem Waldstück auf einem Parkplatz an der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn vier geschlossene Kanister.

In diesen Kanistern befanden sich jeweils circa 25 Liter einer unbekannten Flüssigkeit. Eine fachgerechte Entsorgung über eine Spezialfirma ergab, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Dieselkraftstoff handelt. Gefunden wurden zwei blaue und zwei rote Plastikkanister.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Verursacher wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell