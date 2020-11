Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Schwerer Verkehrsunfall - Roller wird von Auto erfasst

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Tag (21. November 2020) kollidierte ein Pkw mit einem Kleinkraftrad. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 13:45 Uhr beabsichtigte eine 46-jährige Autofahrerin aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße Am Verschubbahnhof zu fahren. Dabei kollidierte die Autofahrerin mit einem querenden Kleinkraftrad, auf welchem sich eine 50-jährige Frau sowie ihre 21-jährige Tochter befanden. Die beiden Frauen befuhren mit ihrem Kleinkraftrad die Straße Am Verschubbahnhof in Richtung Herbertzstraße. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Kleinkraftrades auf die Windschutzscheibe geschleudert und ihre Sozia fiel mit dem Kleinkraftrad auf die Straße. Beide Frauen verletzten sich und mussten in ein Krefelder Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zwei Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe. (572)

