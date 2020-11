Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Alkoholisierter Fahranfänger

Krefeld

In der vergangenen Nacht (22. November 2020) kontrollierten Krefelder Polizeibeamte u.a. einen Pkw. Am Steuer saß ein alkoholisierter Fahranfänger. Seine Fahrt endete an dieser Stelle.

Gegen 01:32 Uhr befuhr ein 20-jähriger junger Mann mit seinem Pkw die Sprödentalstraße. In Höhe der Kreuzung Sprödentalstraße/Dießemer Bruch wurde dieser durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Vor Ort stellten die Polizeibeamten nicht nur Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest, sondern hinter dem Fahrersitz lagen auch mehrere leere Bierflaschen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der Fahranfänger wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort konnte die Alkoholisierung bestätigt werden. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (571)

