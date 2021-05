Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Autofahrer augenscheinlich betrunken

Heek (ots)

Am Samstag wurde ein Zeuge gegen 19.30 Uhr auf einen anderen Autofahrer aufmerksam, da dieser typische Anzeichen eines betrunkenen Autofahrers zeigte (u.a. Schangenlinie, unvermitteltes Abbremsen und Beschleunigen, fehlerhaftes Abbiegen). Der Zeuge folgte dem Mann und informierte die Polizei. Der Autofahrer hielt schließlich auf einem Tankstellengelände an und konnte dort durch die Polizei kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 2 Promille schließen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten die drei in der Republik Moldau ausgestellten Führerscheine des Mannes sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleitung in einer Höhe von annähernd 1.000 Euro erhoben.

