Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Straßenverkehr

Gronau (ots)

Auf Marihuana und Kokain schlug ein Drogentest an, den ein 54-jähriger Autofahrer am Samstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchführte. Die Kontrolle fand gegen 19.20 Uhr auf der Ochtruper Straße statt. Den Marihuanakonsum räumte der Mann an. Zudem gab er an, diverse Medikamente einzunehmen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten den Fall zur Anzeige. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

