Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: A8

Sindelfingen: Fußgänger auf der Autobahn erfasst und getötet

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt ist die Identität eines Fußgängers, der am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart von einem Pkw erfasst und getötet wurde. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 28-jährige Fahrer eines VW auf dem zweiten der vier Fahrstreifen in Richtung Autobahnkreuz unterwegs, als der mit einer kurzen dunklen Hose und einem Kapuzenpulli bekleidete Fußgänger von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Er wurde durch den Aufprall auf den rechten Fahrstreifen geschleudert und verstarb am Unfallort. Für die Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen. Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit des Autofahrers haben sich nicht ergeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten drei der vier Fahrstreifen in Richtung München durch Mitarbeitende der Autobahnmeisterei bis gegen 01:00 Uhr gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Leonberg unterstützten die Maßnahmen durch Ausleuchtung der Unfallstelle. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dadurch nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Fußgängers und zur Klärung der Frage, warum er die Autobahn überqueren wollte, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell