Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: E-Bike aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 19.00 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter im Schlehenweg in Leonberg ein E-Bike aus einer Garage. Der Täter öffnete das elektrisch betriebene Tor, das zusätzlich durch einen Bügel gesichert ist, auf noch unbekannte Weise. Anschließend entwendete er das Fahrrad, das einen Wert von etwa 1.200 Euro hat. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Cube in blaugrün. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

