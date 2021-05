Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: 18-jähriger VW-Fahrer gegen Stromkasten geprallt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.50 Uhr in der Lichtenbergerstraße in Oberstenfeld zu einem Unfall, bei dem zwei 18 Jahre alte Männer leicht verletzt wurden. Die beiden befuhren in einem VW aus Richtung Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) kommend die Lichtenberger Straße. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung mit der Kreuzstraße soll der junge Mann einen vorausfahrenden PKW überholt haben. Nach derzeitiger Ermittlungen kam ihm hierbei ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Mutmaßlich überschätzte der 18-Jährige sein Fahrkönnen, was dazu führte, dass er anschließend nahezu ungebremst über die Kreuzung fuhr und gegen einen Stromkasten und Internetverteiler prallte. Er und sein Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet nun die Person, die dem VW beim Überholen entgegen kam, sich zu melden.

