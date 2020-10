Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus Morlautern gemeldet worden. Eine junge Frau entdeckte am Nachmittag den Schaden: Ihr BMW hatte Schleifspuren an der Frontstoßstange und am linken Radlauf. Da sie nach eigenen Angaben keinen Unfall verursacht habe, vermutete sie, dass ein anderes Fahrzeug für den Schaden verantwortlich ist.

Die 21-Jährige gibt an, dass sie den Wagen am Abend zuvor, auf einem seitlich ausgewiesenen Parkplatz am Willy-Brandt-Platz in Kaiserslautern, mit der Fahrzeugfront in Richtung Rathaus abgestellt hat. Sonntagnacht verließ sie mit ihrem Pkw den Willy-Brandt-Platz und stellte diesen gegen 02:30 Uhr in der Nähe ihres Elternanwesens im Bereich "Am Obergarten"/"Zur Geißdell" in Morlautern parallel zur Friedhofsmauer ab.

Die 21-Jährige war sich sicher, dass der Schaden am Abend zuvor, als sie den Pkw auf dem Williy-Brand-Platz abstellte, noch nicht da war. Nach Begutachtung des Fahrzeuges durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass der Schaden am Fahrzeug nicht in der Nacht in Morlautern entstanden sein kann. Eine Fremdverursachung ist dennoch möglich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

