Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kann Mann nach Bedrohung festnehmen

Kaiserslautern (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am frühen Dienstagabend in der Kaiserslauterer Ebertstraße. Zuvor hatte ein Mann einen Passanten auf der Straße bedroht und sich anschließend in seine Wohnung begeben. Da der Beschuldigte der Polizei bereits als gewalttätig bekannt ist, zog sie mehrere Einsatzkräfte zusammen, die den Beschuldigten letztlich widerstandslos festnehmen konnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann.|PvD

