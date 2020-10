Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Shoulder Surfer" erbeutet EC-Karte und Bargeld

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein sogenannter "Shoulder Surfer" hat am Sonntag in Enkenbach-Alsenborn zugeschlagen. Dem Unbekannten gelang es, eine Frau beim Abheben von Bargeld an einem Bankautomaten auszuspähen und sich anschließend ihre EC-Karte unter den Nagel zu reißen. Mit der erbeuteten Karte hob er unbefugt 1.000 Euro vom Konto der Dame ab. Das Opfer bemerkte den Betrug erst am Montagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau berichtete, hatte sie nicht bemerkt, dass der Mann ihr bei der PIN-Eingabe über die Schulter geschaut hatte. Und auch als er sie anschließend in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, merkte sie nicht, dass er sich die EC-Karte griff.

Bei dem Unbekannten handelt sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem arabischen Erscheinungsbild. Er trug schwarze Oberbekleidung, dazu einen großen dunklen Mundschutz und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150.

Unsere Empfehlung: Achten Sie an Geldautomaten immer darauf, dass Sie nicht von anderen beobachtet werden. Falls sich jemand in Ihrer unmittelbaren Nähe aufhält, bitten Sie ihn, mehr Abstand zu halten. Falls jemand versucht, Sie durch Fragen abzulenken oder in ein Gespräch zu verwickeln, während Sie noch am Geldautomaten stehen, stellen Sie sicher, dass niemand Zugriff auf Ihre EC-Karte aus das Bargeld im Geldausgabeschacht hat. Schließen Sie den Vorgang zuerst ab und verstauen Sie Geld sowie EC-Karte, bevor Sie sich den Fragen des Unbekannten widmen.

Und falls Ihre EC-Karte doch auf merkwürdige Weise "verschwunden" ist, verständigen Sie am besten gleich die Polizei und lassen Ihre Karte sperren. Die Nummer des Sperr-Notrufs lautet 116 116.

Weitere Informationen zum Thema "Betrug an Geldautomaten" finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/reo1q. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell