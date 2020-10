Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein Mann aus dem Landkreis am Montagvormittag einen Unfall gebaut. Der 37-Jährige war mit einem Pkw in der Morlauterer Straße stadteinwärts unterwegs, als er kurz nach 10 Uhr aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Fahrzeug kollidierte.

Dessen 53-jähriger Fahrer erlitt durch den Aufprall eine Kopfverletzung und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Aufnahme des Unfalls fanden Polizeibeamte im Wagen des Verursachers eine Spritze. Darauf angesprochen, gab der 37-Jährige zu, vor zwei Tagen Kokain, Heroin und Methadon konsumiert zu haben. Zu dem Unfall sei es gekommen, weil er am Steuer einschlief.

Doch damit nicht genug: Wie die Überprüfung ergab, hatte der Mann zunächst falsche Personalien angegeben. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell