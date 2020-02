Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Schlägerei am Festzelt

Scheuerfeld (ots)

Am Sonntagabend, den 23.02.2020, kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung am Festzelt in der Scheuerfelder Wiesenstraße. Ein stark alkoholisierter 24-Jähriger rempelte auf dem Festgelände in der Wiesenstraße einen 20-Jährigen an. Als der 20-Jährige den Mann zu Rede stellt, wird er von dem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Für den 24-Jährigen war die Karnevalveranstaltung beendet. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

