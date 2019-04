Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von 400 qm Wald und Ödland bei Rechlin (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Rechlin (ots)

Am 07.04.2019 um 10:25 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Flächenbrand zwischen der K 18 und der Verbindungsstraße nach Rechlin-Nord gemeldet. Es brannte eine Fläche von ca. 400 m² Wald- und Ödland. Der entstanden Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Rechlin und Lärz waren mit 24 Kameraden im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen mit dem Verdacht der Brandstiftung aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Bürger können sich mit sachdienstlichen Hinweisen gern an die Dienststelle der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 03991/848-0, über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle wenden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

