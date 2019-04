Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der L22/B192 bei Franzburg hat drei Verletzte zur Folge (LKS. Vorpommern-Rügen)

Am 06.04.2019 kam es gegen 20 Uhr auf der L 22 zwischen Tribsees und Richtenberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines PKW Volvo aus Berlin missachtete die Vorfahrt beim Abbiegen nach links an einer Einmündung in Richtung Franzburg und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Audi A6 frontal zusammen. Der 33-jährige einheimische Fahrer dieses PKW Audi wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde schwer- und ihre 32-jährige Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt. Die drei Personen wurden in die Krankenhäuser nach Bartmannshagen und am Sunpark transportiert. Zur Rettung und Bergung der Verletzten waren zwei Rettungs- und ein Notarztwagen sowie ein Zug der Freiwilligen Feuerwerk Franzburg mit 20 Kameraden im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L22 war für ca. eine Stunde vollgesperrt, nach etwa zwei Stunden beräumt und wieder frei befahrbar. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

