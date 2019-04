Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Arztpraxis in Waren/Müritz mit hohem Schaden

Waren/Müritz (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei über Notruf der Einbruch in eine Arztpraxis für Zahnmedizin und Oralchirurgie in Waren/Müritz gemeldet. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen sind unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum vom Freitag, 05.04.2019 ca. 17:30 Uhr, bis Samstag, 06.04.2019 ca. 06:00 Uhr, durch ein Fenster in das Erdgeschoß des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in der Lloydstraße eingedrungen. Dort öffneten Sie Schränke und entwendeten Computer sowie spezielle medizinische Geräte im geschätzten Wert von ca. 150.000,00 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort bereits Spuren gesichert und ermittelt nun mit dem Verdacht des besonders schweren Fall des Diebstahls. Bürger können sich mit sachdienstlichen Hinweisen gern an die Dienststelle der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991/176-224, über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle wenden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

