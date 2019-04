Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wucherdienstleistung bei Lubmin (Lks. Vorpommern-Greifswald)

Lubmin (ots)

Erst 2500 Euro, später "nur" 1200 Euro sollten ein 78-jähriges Ehepaar in der Nähe von Lubmin an reisende Dienstleister zahlen. Dies war der Betrag, den die zwei Unternehmer mit einem weißen VW Crafter aus Nordrhein-Westfalen für die Reinigung einer 80 qm großen Fläche einer Hofeinfahrt in Rechnung stellen wollten. Das Angebot zu dieser Dienstleistung war an der Haustür des Ehepaares auf Initiative der Dienstleister entstanden. Aufmerksame Nachbar bemerkten dies und riefen die Polizei in Wolgast um Hilfe. Bei der Feststellung der Identität der Dienstleister wurde festgestellt, dass diese bereits vor drei Jahren mit überteuerten Angeboten für die Reinigung von Dächern aufgefallen waren und vor drei Tagen namensgleiche Unternehmer mit einem Ford Transit im Bereich Greifswald um Kunden warben. Nach einer Recherche zu den marktüblichen Beträgen in diesem Gewerbe untersagten die Einsatzkräfte vor Ort vorerst die Reinigungsarbeiten fortzusetzen und erstatteten Anzeige wegen des Verdachtes des Wuchers gem. §291 StGB. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

