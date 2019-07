Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: PKW-Fahrer nach Unfall mit Radfahrer flüchtig

Am heutigen Samstag kam es im Einmündungsbereich von der Anne-Frank-Straße in die Flachstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 55-jähriger Mainzer Fahrradfahrer und ein beiger PKW beteiligt waren. Nachdem die beiden Verkehrsteilnehmer sich im Verlauf der Anne-Frank-Straße wiederholt gegenseitig überholt hatten, kam es an der Unfallstelle zu einem Fahrmanöver des PKW-Fahrers, durch das der Fahrradfahrer zu Fall kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich zusammen mit seiner Beifahrerin in dem PKW von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern. Hinter den beiden Kontrahenten befand sich eine Fahrzeugführerin, die, ebenso wie ein Autofahrer, der aus Richtung Daimlerstraße auf die Unfallstelle zufuhr, dem Gestürzten 1. Hilfe leistete. Beide hatten sich beim Eintreffen der Polizei jedoch bereits entfernt, so dass die Personalien der Helfer, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Unfallhergang beobachtet haben, nicht festgehalten werden konnten. Die Polizei bittet diese beiden Verkehrsteilnehmer, sowie alle anderen Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW-Fahrer machen können, sich mit dem 3. Polizeirevier (0611/345-2340) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

