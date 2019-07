Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Wiesbaden (ots)

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17.55 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Mainz- Kastel zwei Fußgänger verletzt. Nach Angaben von Zeugen überquerten eine 31- jährige Frau und ihr 40- jähriger Begleiter aus Wiesbaden in der Eisenbahnstraße die Fußgängerfurt in Richtung Bahnhof Kastel trotz rot zeigender Fußgängerampel und wurden von dem PKW einer 27- jährigen Frau aus Mainz erfasst. Beide Fußgänger seien aus einem dort an der Bushaltestelle haltenden Bus ausgestiegen und haben unvermittelt die Straße überqueren wollen. Der Fußgänger habe sich unmittelbar nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt, konnte aber später seitens der Polizei ermittelt werden. Die Fußgängerin wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, während der Fußgänger leichtere Verletzungen davontrug. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Der PKW wurde durch die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500,- Euro im Frontbereich. Die Eisenbahnstraße musste wegen der Unfallaufnahme bis 19.50 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den zunächst geflüchteten Fußgänger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort eingeleitet.

Knauf, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell