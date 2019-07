Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Radfahrer bei Unfall in Kloppneheim verletzt - Zeugenaufruf -

Wiesbaden (ots)

Am Samstag morgen kam es im Wiesbadener Vorort Kloppenheim zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter männlicher Radfahrer befuhr am Samstag morgen, gegen 08:30 Uhr, in Kloppenheim die Heßlocher Straße in Richtung Heßloch. An der Kreuzung zur Pfarrstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 58jährigen Radfahrerin. Diese bremste noch, versuchte auszuweichen und prallte gegen eine Hauswand. Dabei verletzte sie sich. Der unbekannte Radfahrer ging erst zu der verletzten Frau, entfernte sich dann unerkannt in Richtung Heßloch, als sich weitere Personen dem Unfallort näherten. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, , ca. 40 - 50 Jahre alt, Deutscher, ca. 170 - 175 cm groß, sportlich/schlank. Bekleidet war er mit dunkler Fahradbekleidung, das Kurzarmshirt hatte helle Ärmel. Er trug dunkle Schuhe und einen Fahrradhelm. Die Frau wurde von einem RTW in ein Krankenhaus verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur Identität des flüchtigen Radfahrers geben können. Bitte wenden sie sich in dem Fall an das 4. Polizeirevier, Tel.: 0611 - 345 2440 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Veitinger, PHK -KvD-

