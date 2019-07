Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Radfahrer bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

Am Montag, 15.07.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Schwalbacher Straße / Bleichstraße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Ein 22jähriger Radfahrer und ein 26jähriger Pkw-Fahrer befuhren die Schwalbacher Straße aus Richtung Emser Straße kommend. Der Pkw-Fahrer, der nach rechts in die Bleichstraße abbiegen wollte, fuhr bei "grün los und hielt dann gleich wieder an, um die Fußgänger passieren zu lassen. Als sich kein Fußgänger mehr auf der Fußgängerfurt befand, fuhr der Pkw los und berührte dabei den Radfahrer, der rechts an dem Pkw vorbei fuhr, leicht. Durch diese Berührung verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Rad und prallte gegen ein Schaufenster eines angrenzenden Geschäftes. Die Scheibe wurde beschädigt, der Radfahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde anschließend in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Da der genaue Unfallhergang nicht richtig geklärt werden konnte, werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können. Die Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier, Tel.: 0611 - 345 2140 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Veitinger, PHK -KvD-

