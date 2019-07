Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 14.07.2019

Wiesbaden (ots)

25-jähriger beraubt Ort: Wiesbaden, Friedrichstraße Zeit: Sonntag, d. 14.07.2019, 04:25 Uhr 25-jähriger Gaststättenbesucher wird auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen und beraubt. Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr erhielt das 1.Polizeirevier Kenntnis von einem Überfall auf einen jungen Mann. Ein Taxifahrer teilte mit, dass er soeben von einem Mann angesprochen worden sei, der ihn gebeten habe die Polizei zu verständigen. Der Streife vor Ort teilte der Geschädigte mit, dass er gegen 04:25 Uhr von einem Gaststättenbesuch in der Wiesbadener Innenstadt auf dem Nachhauseweg in Richtung Hauptbahnhof gewesen sei. Plötzlich sei er im Bereich der Friedrichstraße von hinten niedergeschlagen worden. Er sei zu Boden gestürzt und dann von mehreren Männern festgehalten worden. Dann sei er wohl kurzzeitig bewusstlos gewesen. Als er wieder zu sich gekommen sei habe er festgestellt, dass sein Samsung Mobiltelefon sowie seine Geldbörse mit diversen Karten und ca. 25 Euro Bargeld fehlten. Eine Täterbeschreibung konnte der alkoholisierte Geschädigte nicht geben, eine Untersuchung durch einen Rettungswagen lehnte er ab.

Auseinandersetzung mit zwei Verletzten Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße, ARAL-Tankstelle Zeit: Sonntag, d. 14.07.2019, 02:40 Uhr An der ARAL-Tankstelle in der Dotzheimer Straße kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zweier Personengruppen, die allerdings mit der Verletzung von zwei Beteiligten endete. Die beiden 41- und 37-jährigen späteren Geschädigten waren in Begleitung von zwei weiteren Personen in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden unterwegs. An der ARAL Tankstelle wurden sie gegen 02:40 Uhr von drei Männern angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Plötzlich wurden die beiden Geschädigten von zwei Männern aus der anderen Gruppe jeweils einmal ins Gesicht geschlagen. Die Täter entfernten sich daraufhin. Sie wurden von den Geschädigten als deutsch, ca. 25-30 Jahre alt, 180cm groß und blond beschrieben. Eine Person habe eine Basecap getragen. Einer der beiden Verletzten wurde später im Krankenhaus behandelt.

Heinz, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell