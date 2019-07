Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

Montag Nacht, 22.07.2019 ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Sonnenberger Straße, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto in der Nacht zum Montag die Sonnenberger Straße in Richtung Wiesbaden-Sonnenberg entlang. Vermutlich, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, kam er in Höhe der Einmündung Leberberg nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen eine Bushaltestelle und gegen eine Laterne, die abgerissen und einige Meter weit geschleudert wurde. Dies hatte zur Folge, dass alle weiteren Straßenlaternen der Sonnenberger Straße für ca. 1,5 Stunden komplett ausfielen. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und das Fahrzeug so erheblich beschädigt, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht, wo auch noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Für die Dauer der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr musste die Sonnenberger Straße komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro

