Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Diebe durchsuchen Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch suchten noch unbekannte Diebe die Gleiwitzer Straße und die Allensteiner Straße in Ramtel heim. In beiden Fällen konnten sich die Unbekannten Zugang zum Inneren der PKW verschaffen. Möglicherweise waren die Autos jedoch nicht verschlossen. In der Gleiwitzer Straße wurde ein Seat durchsucht und aus dem Handschuhfach persönliche Dokumente, Bargeld in zweistelliger Höhe sowie eine Bankkarte gestohlen. Mit der Bankkarte bezahlten die Täter anschließend zwölfmal an einem Zigarettenautomaten, so dass ein weiterer Sachchaden von rund 105 Euro entstand. In der Allensteiner Straße machten sie sich in einem VW zu schaffen, in dem die Unbekannten jedoch wohl nichts Stehlenswertes entdeckten und sich ohne Beute aus dem Staub machten. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

