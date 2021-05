Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannte durchsuchen Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag und Montag trieben noch unbekannte Täter in der Görlitzerstraße und in der Sophie-Scholl-Straße in Schwieberdingen ihr Unwesen. Die Unbekannten öffneten insgesamt drei Fahrzeuge, einen Land Rover und zwei Audis, und durchsuchten diese. Vermutlich wurde zum Öffnen ein Sender benutzt, mit dem das Signal der Schlüssel der Keyless-Go-Fahrzeuge abgefangen und verlängert wurde. Die Täter erbeuteten aus den Audis ein paar Euro-Münzen und ein Handy und aus dem Land Rover einen Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise geben können oder Fahrzeugbesitzer, die ebenfalls Opfer wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

