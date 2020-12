Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Laubbläser uns Akkuschrauber gestohlen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Zeit von Freitag, 27.11.2020, 14.30 Uhr bis Montag, 30.11.2020, 16.00 Uhr wurden aus einer Garage in der Paul-Hindemith-Straße ein Laubbläser und eine Akkuschrauber entwendet. Der 64 Jahre alte Geschädigte hatte die Gegenstände in seiner geöffneten Garage verdeckt abgelegt. Ein bisher unbekannter Täter hat die Garage betreten und die Geräte an sich genommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 350,- Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

